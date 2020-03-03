Коронавірус у Чернівцях: дітей з ознаками ГРВІ не прийматимуть у школах та дитсадках

У Чернівцях, де підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус, вирішили не допускати в школи та дитячі садки дітей з ознаками ГРВІ.

Про це під час брифінгу заявив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми посилюємо дезінфекцію у навчальних та виховних закладах міста. Завтра, 4 березня, в усіх школах проведуть урок з безпеки життєдіяльності, під час якого класні керівники розкажуть школярам про те, що таке коронавірус та що треба робити, аби не заразитися. Є прохання до батьків, і відповідні інструкції мають отримати вчителі, щоб не допускали до шкіл і садочків дітей з ознаками ГРВІ", - сказав Каспрук.

Окрім того, мер радить чернівчанам у цей період утриматися від масових заходів, а при найменших ознаках захворювання залишатися вдома та не ходити на роботу.

"Також звертаюсь до підприємств, установ та організацій, приватних підприємців - при перших ознаках захворювань у когось із ваших працівників, відправляйте їх на лікування. Не наражайте на небезпеку увесь колектив. Немає такої справи, яку треба робити у хворому вигляді", - додав Чернівецький міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

У Чернівецькій облдержадміністрації інформували, що чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

Фото: МОН