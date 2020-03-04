У Житомирі почали дезінфікувати громадський транспорт

У Житомирі через загрозу коронавірусу почали дезінфікувати громадський транспорт, а також обмежили проведення масових заходів.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Відсьогодні дезінфікуємо громадський транспорт. Посилюємо контроль. Створена мобільна група, яка без попередження перевірятиме, чи виконуються всі заходи належним чином в навчальних закладах, закладах культури, на комунальних підприємствах тощо», - повідомив Сухомлин.

За його словами, у Житомирі дітей з ознаками захворювання не допускатимуть до дитсадків, шкіл та інших навчальних закладів.

Крім того, у місті введена заборона на проведення масових заходів у закритих приміщеннях. Міськрада також рекомендує обмежити заходи в кінотеатрах, театрах та інших закладах.

«З резервного фонду виділяємо 2 млн 537 тис 452 грн на закупівлю медичного обладнання та засобів захисту, а також для проведення інформаційної роботи. За ці кошти, зокрема, придбаємо 50000 респіраторів ступеню захисту FFPЗ, костюми біозахисту та швидкі тести на грип, а також апарат штучної вентиляції легень», - додав Сухомлин.

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Як повідомляв Укрінформ, громадський транспорт раніше почали дезінфікувати у Києві та Львові.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Чернівцях. Хворобу виявили у чоловіка, який разом із дружиною повернувся з подорожі Італією.

Станом на ранок 4 березня у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 198 – летальні. Одужало вже 50 690 осіб.

На території Європи ВООЗ зафіксувала спалах коронавірусу у 34 країнах.

Фото: zt-rada.gov.ua