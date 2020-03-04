У Чернігові шиють спецодяг для захисту лікарів від коронавірусу

Одне з підприємств Чернігова розпочало пошив спецодягу для захисту лікарів від коронавірусу.

Про це журналістам сказав Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні наше чернігівське підприємство шиє півтори тисячі сертифікованого захисного одягу для лікарів, яких треба убезпечити в першу чергу. Тому що вони - група ризику, яка безпосередньо контактує з хворобою", - сказав мер.

За його словами, вже пошито, приблизно, 500 костюмів.

Окрім того, розглядається питання ізоляції лікарів, яким, можливо, доведеться контактувати з хворими на коронавірусну інфекцію. Для них при лікарнях облаштують тимчасове житло.

Також місто шукає, де можна придбати експрес-тести, закуповує антибіотики і протисимптомні засоби лікування.

Читайте також: У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус

Апаратів для штучної вентиляції легень у Чернігові - 12. Їх, вважає міський голова, має вистачити в разі виявлення кількох десятків випадків зараження. Базовими лікарнями визначені інфекційні відділення 2-ї міської та обласної дитячої лікарень.

Для профілактики поширення інфекції Атрошенко доручив вжити заходів у закладах освіти та громадському транспорті. У школах на перервах мають добре провітрювати класи й слідкувати за миттям рук учнями, а в транспорті, окрім провітрювання, на кінцевих зупинках проводити ще й дезінфекцію.

Фото: kiev-company.in.ua