Кличко каже, що у столиці щодня дезінфікують транспорт

У Києві щоденно проводять дезінфекцію у громадському транспорті для недопущення поширення інфекцій.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз робимо один раз на день дезінфекцію всього громадського транспорту в нашому місті, для того щоб не було поширення інфекції. У випадках поширення коронавірусу, якщо такі випадки будуть, будемо робити все щоб дезінфекція була частіша", - сказав Кличко.

Водночас перший заступник голови КМДА Микола Поворозник наголосив, що у Києві є достатня кількість захисних масок.

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"Ми свого часу імпортували маски з Китаю, сьогодні Китай шукає маски на території України, щоб забезпечити себе. На сьогодні в Києві є достатня кількість масок, достатня кількість костюмів для того, щоб забезпечити безпечну стабільну роботу медичних закладів", - сказав Поворозник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.