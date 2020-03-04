Одеська інфекційна лікарня закуповує 10 тисяч тест-систем на виявлення коронавірусу

Одеська міська інфекційна лікарня, що є базовим медичним закладом для діагностування і лікування осіб з ознаками інфікування коронавірусом Covid-19, розпочала процедуру закупівлі через систему Prozorro 10 тисяч тест-систем на виявлення коронавірусу.

Інформація про оголошення відповідного конкурсу опублікована на сайті закупівель Prozorro.

"Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одескьої міської ради закупить "швидкі (експрес) тести для діагностики коронавірусу Covid-19". Очікувана вартість 3 мільйони 250 тисяч гривень. Розмір мінімального кроку пониження ціни - 0,10 %", - йдеться в документі.

Відкриті торги з придбання тест-систем на виявлення коронавірусу намічені на 18 березня.

Згідно з технічною документацією, швидкі тести для діагностики коронавирусу Covid-19 будуть здійснювати шляхом виявлення антитіл (IgG і IgM) до SARS-CoV-2 у зразках (цільної крові, сироватки або плазми). Крім тестів в інфекціонку мають поставити тест-касети, індивідуально упаковані з осушувачем, піпетки одноразового використання, розчинник і інструкцію з використання українською мовою.

Раніше голова облдержадміністрації Максим Куций заявляв, що медики Одещини готові до можливого прийому та лікування хворих на коронавірус. Серед іншого, медиками був узгоджений план дій, якщо до області прибудуть пацієнти з ознаками хвороби. Головною госпітальною базою стане інфекційна лікарня Одеси. 20 боксів на 65 місць вже готові до лікування пацієнтів. Лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази.

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Головний лікар Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова уточнила, що лікарня має боксоване відділення на 65 ліжок, де можна розмістити людей із сигнальними ознаками інфікування коронавірусом. Усього в медзакладі 420 ліжок, в тому числі може бути госпіталізовано 205 пацієнтів у дитячому відділенні лікарні.

Крім того, в інфекційній лікарні є окремі приміщення у боксованому відділенні для ізоляції та обсервації пацієнтів, а також реанімаційне відділення для надання допомоги тяжкохворим. Ці приміщення оснащені спеціальною системою вентиляції, а персонал боксованого відділення забезпечений захисним спецодягом і комбінезонами. Персонал стаціонару також отримав захисні окуляри, спеціальні медичні маски та інші засоби індивідуального захисту.