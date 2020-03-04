У Маріуполі п'ять команд отримали від ЄС фінансування на втілення молодіжних проєктів

У Маріуполі за програмою UPSHIFT Україна п'ять команд отримали фінансування від ЄС та ЮНІСЕФ на втілення авторських проєктів із медіаграмотності.

Про це 3 березня повідомили у Маріупольській міській раді.

«У Маріуполі програма UPSHIFT Україна завершила п’ятий конкурс, спрямований на підтримку молодіжних ініціатив. За його результатами п'ять команд отримали фінансування від ЄС та ЮНІСЕФ на втілення авторських проєктів... Тема п'ятої хвилі – медіаграмотність», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в проєкті взяли участь 40 школярів та студентів від 14 до 21 року. У фінал вийшли 10 команд з 60 заявок, 5 отримали фінансування до 2 тисяч доларів.

Переможцями стали команди, які мають на меті створити центр планування сім'ї та освіти на тему засобів контрацепції, бота з кібербезпеки, інтернет-гру та квест з викриття фейків, настільну гру, яка розповість про користь вакцинації.

У міськраді нагадали, що програма UPSHIFT залучає молодь до процесу прийняття рішень, які впливають на життя у їх громадах. Вона допомагає визначити проблему і дає навички та ресурси, щоб пропонувати ідеї для її вирішення. У програмі беруть участь команди молоді, які проходять тренінги з планування, командної роботи та розвитку підприємницьких навичок, а також отримують гранти на реалізацію своїх ідей та тривалу підтримку від наставників.

Фото: facebook/Upshift Україна