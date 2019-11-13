Посол Японії в Україні Такаші Кураі в рамках дводенного візиту на схід країни передав обладнання для курсів шиття для молоді з інвалідністю у місті Слов’янськ.

Про це повідомляється на сайтіЮНІСЕФ.

“В рамках візиту делегація зустрілася у Слов’янську з переможцями молодіжної інноваційної програми UPSHIFT, що впроваджується на Сході ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії. Пан Посол відкрив роботу розмовного клубу з англійської мови, який створено молодими учасниками програми UPSHIFT, а також передав швейне обладнання для курсів шиття для молоді з інвалідністю”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цього року уряд Японії надав $360 тисяч для реалізації проєкту ЮНІСЕФ “Зміцнення стійкості молоді та сприяння соціальній стабільності їхніх громад у Донецькій та Луганській області” у 2019 -2020 році.

Посол Японії передав обладнання молодіжним проєктам у Слов’янську/ Фото: unicef.org

“Японія завжди підтримувала Україну і я радий бачити тут молодь, що бере участь у проєктах ЮНІСЕФ. Мені приємно відчувати зв'язок між отримувачами нашої допомоги в Україні та народом Японії. Головна мета нашої допомоги – це розвиток України, а також створення міцних зв'язків між Японією та Україною. Я буду радий, якщо проєкт UPSHIFT нагадуватиме вам про народ Японії. Ми вважаємо українську молодь дуже перспективною та сподіваємося, що в майбутньому ви матимете хорошу роботу”, - зазначив Такаші Кураі.

Загальна мета проєкту - пом'якшити вплив конфлікту на дітей, підлітків та молодь у східних областях шляхом посилення стійкості дітей та громад.

“Ми вдячні уряду Японії за підтримку, яку він надає для подолання наслідків збройного конфлікту на сході України, - сказав Рамиз Бехбудов, керівник офісів ЮНІСЕФ на сході Україні. – Діти та молодь належать до уразливих категорій, які найбільше страждають від конфлікту. ЮНІСЕФ за фінансової підтримки уряду Японії докладає зусиль для того, щоб покращити умови освіти та сприяти життєстійкості серед дітей та підлітків”.

Однією з частин цього проєкту є інноваційна програма UPSHIFT, що направлена на підтримку вразливих підлітків та молоді та розвиток їхніх навичок. Програма заохочує молодих людей виявляти соціальні проблеми у своїх громадах та пропонувати способи їх вирішення. Відібрані команди, отримують гранти на реалізацію своїх ідей, підтримку від менторів та проходять тренінги із планування, командної роботи та розвитку підприємницьких навичок.

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З початку 2019 навчального року за підтримки уряду Японії у Донецькій і Луганській області вже відбулося чотири хвилі набору для участі у програмі UPSHIFT, на які надійшли заявки від майже 1 000 молодих людей із Слов'янська, Краматорська, Добропілля та Сєвєродонецька. Серед них було відібрано 20 команд, що отримали фінансування на суму близько 1,2 млн грн на реалізацію своїх проєктів.

Загалом від початку конфлікту на сході України, уряд Японії виділив ЮНІСЕФ понад $8 млн для підтримки дітей та їхніх родин. Ця допомога дозволила ЮНІСЕФ створити безпечне навчальне середовище для 200 тис. дітей, покращити доступ до питної води та санітарії для 1,5 мільйона осіб у зоні конфлікту та підтримати розвиток підлітків та молоді через навчання проєктним і підприємницьким навичкам.

Фото: unicef.org