Уряд Японії передав українським лікарням діагностичне обладнання

До України надійшла партія медичного обладнання, наданого урядом Японії в рамках Угоди про технічне співробітництво та грантову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“До України надійшла наступна поставка медичного обладнання, наданого урядом Японії в рамках Угоди про технічне співробітництво та грантову допомогу. Сучасне діагностичне обладнання передадуть до відділень екстреної медичної допомоги лікарень Івано-Франківська, Житомира, Черкас, Сміли, Рівного, Запоріжжя. Скоро ці заклади приєднаються до мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ), які працюють в цілодобовому режимі", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, нове обладнання дозволить лікарям оперативно проводити необхідні діагностичні дослідження і надавати якісну допомогу. Обираючи медичні заклади, міністерство надавало перевагу тим лікарням, працівники яких пройшли практичні курси з роботи з пацієнтами у невідкладних станах та готові працювати на новому обладнанні.

Лікарні вже отримали нові портативні рентген-системи, портативні апарати УЗД, пацієнтські монітори, бронхоскопи та гастроскопи, а також іншу медичну техніку.

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Наприкінці грудня 2019 року очікується поставка комп’ютерних томографів до Івано-Франківської міської клінічної лікарні та до Житомирської обласної дитячої лікарні.

"Перша хвиля” поставки обладнання відбулась в кінці 2017 - середині 2018 року. Тоді обладнання отримали НДСЛ “Охматдит”, Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. Шаповала, обласні клінічні лікарні Києва, Дніпра, Запоріжжя та Харкова, центральні міські поліклініки Слов’янська, Рівного, Біловодська та Старобільське районне територіальне медичне об'єднання.

Загальна сума гранту становить понад 112 млн грн. Завдяки ефективному використанню коштів в рамках гранту вдалося заощадити близько 450 тис. доларів США. Це дозволить придбати додаткові пацієнтські монітори та портативні УЗД апарати для лікарень Вінниці, Дніпра, Калуша, Балти, Кам’янця-Подільського та Львова, підкреслили в МОЗ.