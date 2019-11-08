Уряд Японії передав українським лікарням діагностичне обладнання

Уряд Японії передав українським лікарням діагностичне обладнання

Укрінформ
До України надійшла партія медичного обладнання, наданого урядом Японії в рамках Угоди про технічне співробітництво та грантову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“До України надійшла наступна поставка медичного обладнання, наданого урядом Японії в рамках Угоди про технічне співробітництво та грантову допомогу. Сучасне діагностичне обладнання передадуть до відділень екстреної медичної допомоги лікарень Івано-Франківська, Житомира, Черкас, Сміли, Рівного, Запоріжжя. Скоро ці заклади приєднаються до мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ), які працюють в цілодобовому режимі", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, нове обладнання дозволить лікарям оперативно проводити необхідні діагностичні дослідження і надавати якісну допомогу. Обираючи медичні заклади, міністерство надавало перевагу тим лікарням, працівники яких пройшли практичні курси з роботи з пацієнтами у невідкладних станах та готові працювати на новому обладнанні.

Лікарні вже отримали нові портативні рентген-системи, портативні апарати УЗД, пацієнтські монітори, бронхоскопи та гастроскопи, а також іншу медичну техніку.

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Наприкінці грудня 2019 року очікується поставка комп’ютерних томографів до Івано-Франківської міської клінічної лікарні та до Житомирської обласної дитячої лікарні.

"Перша хвиля” поставки обладнання відбулась в кінці 2017 - середині 2018 року. Тоді обладнання отримали НДСЛ “Охматдит”, Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. Шаповала, обласні клінічні лікарні Києва, Дніпра, Запоріжжя та Харкова, центральні міські поліклініки Слов’янська, Рівного, Біловодська та Старобільське районне територіальне медичне об'єднання.

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Загальна сума гранту становить понад 112 млн грн. Завдяки ефективному використанню коштів в рамках гранту вдалося заощадити близько 450 тис. доларів США. Це дозволить придбати додаткові пацієнтські монітори та портативні УЗД апарати для лікарень Вінниці, Дніпра, Калуша, Балти, Кам’янця-Подільського та Львова, підкреслили в МОЗ.

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