Дифтерія, ботулізм, правець: в Україні хочуть створити відновлюваний запас сироваток
Про це на брифінгу заявив директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Існує програма закупівлі медикаментів для хвороб з високою летальністю, щороку вартість цієї програми складає близько 40 млн грн. В рамках цієї програми закуповують сироватки від дифтерії, ботулізму, правця, і МОЗ продовжує цю програму", - сказав Курпіта.
Зараз, за його словами, ПРООН в Україні веде перемовини з виробниками сироваток з тим, щоб створити в Україні відновлювальний запас таких сироваток.
Водночас Курпіта зазначив, що у світі є лише 10 виробників сироваток від хвороб з високою летальністю, зокрема від дифтерії, тому для забезпечення захисту потрібно вакцинуватися.
"Через високий рівень охоплення вакцинацією в світі потреба в сироватках суттєво зменшується. І зараз є близько 10 виробників сироватки загалом в світі... Проблема не в тому, щоб сироватки були у великій кількості. Ми не можемо забезпечити надмірну кількість, в цьому немає сенсу. Варто перестати лікувати "опіки", а замість того не хапатися за "гарячий чайник". Для того, щоб не отримати "опіки", ми маємо робити вакцинацію, тоді потреба в сироватках буде зменшуватися", - сказав він.
Курпіта нагадав, що у 2018 році МОЗ перейшло на трирічне планування закупівлі вакцин, наявний запас вакцин від дифтерії покриває потребу до червня 2020 року, далі заплановано наступну поставку вакцин.
Як повідомлялося, за даними МОЗ, зараз в Україні у наявності є 6 млн 800 доз вакцини від дифтерії для усіх вікових категорій. Також в наявності є 189 флаконів протидифтерійної сироватки; протягом листопада в Україну буде доставлено ще 150 флаконів сироватки. Також 100 флаконів сироватки надасть як гуманітарну допомогу посольство Індії в Україні.
Станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.