Дифтерія, ботулізм, правець: в Україні хочуть створити відновлюваний запас сироваток

Міністерство охорони здоров’я планує створити в Україні відновлюваний запас сироваток для хвороб з високою летальністю.

Про це на брифінгу заявив директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Існує програма закупівлі медикаментів для хвороб з високою летальністю, щороку вартість цієї програми складає близько 40 млн грн. В рамках цієї програми закуповують сироватки від дифтерії, ботулізму, правця, і МОЗ продовжує цю програму", - сказав Курпіта.

Зараз, за його словами, ПРООН в Україні веде перемовини з виробниками сироваток з тим, щоб створити в Україні відновлювальний запас таких сироваток.

Водночас Курпіта зазначив, що у світі є лише 10 виробників сироваток від хвороб з високою летальністю, зокрема від дифтерії, тому для забезпечення захисту потрібно вакцинуватися.

"Через високий рівень охоплення вакцинацією в світі потреба в сироватках суттєво зменшується. І зараз є близько 10 виробників сироватки загалом в світі... Проблема не в тому, щоб сироватки були у великій кількості. Ми не можемо забезпечити надмірну кількість, в цьому немає сенсу. Варто перестати лікувати "опіки", а замість того не хапатися за "гарячий чайник". Для того, щоб не отримати "опіки", ми маємо робити вакцинацію, тоді потреба в сироватках буде зменшуватися", - сказав він.

Курпіта нагадав, що у 2018 році МОЗ перейшло на трирічне планування закупівлі вакцин, наявний запас вакцин від дифтерії покриває потребу до червня 2020 року, далі заплановано наступну поставку вакцин.

Читайте також: Скалецька вважає запобігання епідемії дифтерії основним завданням МОЗ

Як повідомлялося, за даними МОЗ, зараз в Україні у наявності є 6 млн 800 доз вакцини від дифтерії для усіх вікових категорій. Також в наявності є 189 флаконів протидифтерійної сироватки; протягом листопада в Україну буде доставлено ще 150 флаконів сироватки. Також 100 флаконів сироватки надасть як гуманітарну допомогу посольство Індії в Україні.

Станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.