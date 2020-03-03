У Чернівцях пікетують будинок зараженого коронавірусом, вимагають ізолювати дружину

У Чернівцях кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого чоловіка, у якого підтверджено коронавірус. Люди вимагають від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На місце події прибув Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він намагається заспокоїти людей. Вони ж кажуть, що в разі, якщо дружину хворого не вивезуть з їхнього будинку та не ізолюють у лікарні, готові перекривати дорогу та вдаватися до радикальних дій.

Також біля цього будинку присутня поліція. Люди чекають бригаду швидкої медичної допомоги, яка має забрати жінку до лікарні.

Відео з місця події на своїй сторінці у Facebook опублікувало місцеве видання "Інформаційне агентство АСС".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях. У Чернівецькій облдержадміністрації інформували, що чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.