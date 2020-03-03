У Чернівцях пікетують будинок зараженого коронавірусом, вимагають ізолювати дружину
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На місце події прибув Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він намагається заспокоїти людей. Вони ж кажуть, що в разі, якщо дружину хворого не вивезуть з їхнього будинку та не ізолюють у лікарні, готові перекривати дорогу та вдаватися до радикальних дій.
Також біля цього будинку присутня поліція. Люди чекають бригаду швидкої медичної допомоги, яка має забрати жінку до лікарні.
Відео з місця події на своїй сторінці у Facebook опублікувало місцеве видання "Інформаційне агентство АСС".
Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях. У Чернівецькій облдержадміністрації інформували, що чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.
За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.