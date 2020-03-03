На Запоріжжі заступника голови ОТГ спіймали на мільйонному хабарі
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області.
«Заступник однієї з об’єднаних територіальних громад регіону вимагав від представника місцевої комерційної структури один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання чергової частини суми неправомірної вигоди у розмірі 250 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні поліції.
Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Фото: zp.npu.gov.ua