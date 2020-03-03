На Запоріжжі заступника голови ОТГ спіймали на мільйонному хабарі

У Запорізькій області правоохоронці затримали посадовця ОТГ, який вимагав від підприємця один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області.

«Заступник однієї з об’єднаних територіальних громад регіону вимагав від представника місцевої комерційної структури один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання чергової частини суми неправомірної вигоди у розмірі 250 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні поліції.

Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фото: zp.npu.gov.ua