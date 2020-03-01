Глава однієї з ОТГ на Хмельниччині "погорів" на хабарі — СБУ

Служба безпеки України затримала голову однієї з громад в Хмельницької області, якого підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними місцевого видання "Всім", затриманий - селищний голова Меджибожа Михайло Демків.

За попередньою версією слідства, чиновник вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За 1500 доларів він обіцяв підприємцю сприяння у розв'язання питання щодо виділення земельної ділянки для розробки кар'єру.

Правоохоронці затримали чиновника у власному автомобілі після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Якщо провину глави ОТГ доведуть в суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.