Глава однієї з ОТГ на Хмельниччині "погорів" на хабарі — СБУ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними місцевого видання "Всім", затриманий - селищний голова Меджибожа Михайло Демків.
За попередньою версією слідства, чиновник вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За 1500 доларів він обіцяв підприємцю сприяння у розв'язання питання щодо виділення земельної ділянки для розробки кар'єру.
Правоохоронці затримали чиновника у власному автомобілі після отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Якщо провину глави ОТГ доведуть в суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.