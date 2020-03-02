У Тернополі не підтвердили коронавірус у дитини, яка повернулася з Іспанії

Медики зняли підозру на коронавірусну інфекцію у хворої дитини, яка разом із батьками приїхала до Тернополя з Іспанії.

Про це у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру отримано результат дослідження матеріалу від хворої дитини з підозрою на коронавірусну інфекцію. Результат дослідження: Грип В, тобто підозру на COVID-2019 знято», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється. що підставою проведення таких досліджень була підозра на COVID-19 у дитини віком 2,5 роки, яка разом з батьками перебувала у Мадриді. Матеріал надійшов з дитячої міської лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня тернопільські лікарі міської дитячої лікарні отримали термінове повідомлення, що у дитини віком 2,5 роки, яка мешкає в одному з приміських сіл Тернопільської громади, є підозра на коронавірус (Cоvid-19). Дитина разом з батьками нещодавно повернулася з Мадрида (Іспанія).

Медики терміново ізолювали дитину до інфекційного боксу та почали комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних та протиепідеміологічних заходів.