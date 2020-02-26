Червоний Хрест передав у “Нові Санжари” допомоги майже на 290 тисяч

Від початку обсервації евакуйованих з Китаю людей у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині передано допомоги на суму майже 287 тис. грн.

Про це повідомило Укрінформу Товариство Червого Хреста.

"...До медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари», де перебувають 72 людини, евакуйовані з Китаю, і 22 члени екіпажу та супроводжуючого медичного персоналу, було зібрано та передано допомоги на майже 287 тис. грн", - йдеться у пресрелізі.

Водночас, оскільки медики з міркувань безпеки заборонили передавати у медцентр їжу, близько 300 кг продуктів Червоний Хрест передав до шкіл-інтернатів і дитячих будинків сімейного типу.

Товариство Червоного Хреста України входить в оперативний штаб у Нових Санжарах, координує, отримує від волонтерських організацій, компаній, населення допомогу, закуповує необхідне для людей, які перебувають в обсервації, та передає все це до медичного центру.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Фото: НГУ/ФБ