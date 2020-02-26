Червоний Хрест передав у “Нові Санжари” допомоги майже на 290 тисяч
Про це повідомило Укрінформу Товариство Червого Хреста.
"...До медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари», де перебувають 72 людини, евакуйовані з Китаю, і 22 члени екіпажу та супроводжуючого медичного персоналу, було зібрано та передано допомоги на майже 287 тис. грн", - йдеться у пресрелізі.
Водночас, оскільки медики з міркувань безпеки заборонили передавати у медцентр їжу, близько 300 кг продуктів Червоний Хрест передав до шкіл-інтернатів і дитячих будинків сімейного типу.
Товариство Червоного Хреста України входить в оперативний штаб у Нових Санжарах, координує, отримує від волонтерських організацій, компаній, населення допомогу, закуповує необхідне для людей, які перебувають в обсервації, та передає все це до медичного центру.
Як повідомлялося, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.
Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.
Фото: НГУ/ФБ