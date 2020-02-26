37 тисяч пляшок: в Україні провели найбільшу утилізацію "паленої" горілки

У м. Винники Львівської області відбулася наймасштабніша в історії України публічна утилізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На спеціалізованому підприємстві, відібраному міжрегіональним управлінням Мін’юсту відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", знищено майже 14 тонн або понад 37 тисяч пляшок алкоголю вартістю близько 4 млн гривень, повідомляє сайт Мін’юсту.

"Знищення відбувалося за участі спеціальної комісії з відеофіксацією процесу та з наданням у разі необхідності доступу до електронної форми відеозапису. Напої були вилучені в межах виконавчого провадження про конфіскацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам ДСТУ та обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Мін'юсті, йдеться про підроблену горілку марок "Чарка золота", "Чарка срібна", "Золота пшеничка", "Лісова пісня", "Велика княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Рідна столиця", "Максимум", яку службові особи одного із ТОВ зберігали в складському приміщенні з метою збуту.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив розроблену Міністерством юстиції постанову про вдосконалення порядку розпорядження підакцизними товарами (алкогольні напої, тютюнові вироби), що перейшли у власність держави, в тому числі шляхом їх конфіскації.

Читайте також: Уряд захистив ринок від конфіскату алкоголю й тютюну

Адже у зв’язку з непрозорим порядком знищення конфіскованих підакцизних товарів останні потрапляли на ринок повторно, що наражало на небезпеку споживачів та призводило до недоотримання доходів до державного бюджету.

Наймасштабніша в історії України публічна утилізація алкогольних напоїв/ Фото: Маркіян Лисейко

"Як ми і обіцяли, конфісковані підакцизні товари більше не потраплятимуть повторно на ринок. Завдяки удосконаленню законодавства порядок утилізації цих товарів став абсолютно прозорим та зрозумілим. Сьогодні ми знищуємо майже 14 тонн конфіскованих алкогольних напоїв, які були виготовлені незаконно. Це найбільша в історії України публічна утилізація алкоголю. Невідомо, які наслідки мало б потрапляння такого "самопалу" на прилавки магазинів. Ми забезпечимо знищення цієї продукції, всі дії будуть задокументовані та зафіксовані на відео, щоб ні в кого не виникло сумнівів стосовно долі цього конфіскату", - заявив міністр юстиції Денис Малюська.