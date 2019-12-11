Уряд захистив ринок від конфіскату алкоголю й тютюну

Кабінет міністрів України схвалив постанову, розроблену Міністерством юстиції України, яка встановлює новий порядок знищення конфіскованих підакцизних товарів.

Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

“Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Міністерством юстиції постанову щодо удосконалення порядку розпорядження підакцизними товарами (алкогольні напої, тютюнові вироби), що перейшли у власність держави, в тому числі шляхом їх конфіскації”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відтепер встановлюється новий порядок знищення конфіскованих підакцизних товарів.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що у зв’язку з непрозорим порядком знищення конфіскованих підакцизних товарів такі товари потрапляли на ринок повторно, що наражало на небезпеку споживачів та призводило до недоотримання доходів до державного бюджету.

“Відтепер такі товари знищуватимуться підприємствами, що відібрані відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, крім невеликих за обсягом партій, які можуть знищуватися відповідними комісіями самостійно. Водночас представникам бізнесу надається право бути присутніми при знищенні цих товарів”, – поінформував Малюська.

Окрім того, постановою передбачається запровадження відеозйомки процесу знищення конфіскату.

Як зазначають у відомстві, аналіз матеріалів відеофіксації дозволить виявляти ознаки порушень з боку посадових осіб, а також представників організацій, що здійснюють знищення конфіскованих підакцизних товарів.

Також постановою передбачається, що обладнання та інші предмети, які були використані для незаконного виготовлення підакцизних товарів (крім обладнання для промислового виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв), підлягають знищенню.

Натомість обладнання для промислового виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв будуть передані на реалізацію.

Малюська переконаний, що такі заходи дозволять значно зменшити обсяг незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.