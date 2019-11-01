У податковій повідомили, скільки майданчиків з виробництва спирту реально працюють

В Україні з 84 існуючих майданчиків з виробництва спирту нині працюють тільки 17. Галузь демонструє низькі показники сплати податків, і завдання ДПС - допомогти їй "обілитися".

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби, посилаючись на виступ голови ДПС Сергія Верланова на робочій нараді у Тернополі з питань розвитку спиртової галузі під головуванням Президента Володимира Зеленського.

"З існуючих 84 виробничих майданчиків з виробництва спирту фактично працює тільки 17. Як результат, галузь демонструє відверто низькі показники сплати податків. За 10 місяців 2019 року ДП «Укрспирт» було сплачено до державного бюджету 194,9 млн грн. Скорочується також виробництво та реалізація лікеро-горілчаних виробів", - ідеться у повідомленні.

Тим часом, зазначають податківці, спиртова галузь має високий потенціал для розвитку: торік виробництво спирту становило 7,2 млн дал., або лише близько 11% від показників 1980-х років, коли галузь демонструвала найкращі результати.

Очільник ДПС наголосив, що стимулом для розвитку спиртової галузі може стати нарощування експорту.

«Нові ринки збуту забезпечать як диверсифікацію діяльності спиртових підприємств, розширення ланцюжків створення доданої вартості в Україні, так і високу конкурентоспроможність галузі. Нова податкова гарантує безперебійне та оперативне відшкодування ПДВ тим підприємствам, які здійснюють експорт продукції чесно, без маніпуляцій з податковою звітністю», - пообіцяв Верланов.

На його переконання, напівлегальне функціонування галузі гальмує «білий» розвиток. Завдання ДПС - допомогти галузі «обілитися».

«Наші підрозділи будуть посилено використовувати аналітичну складову, непрямі методи у визначенні податкової бази, фіскалізацію від виробництва спирту, імпорту продукції до її кінцевого споживання», - окреслив Верланов кроки ДПС.

За його словами, посиленню контролю сприятимуть запровадження відеофіксації при розливі лікеро-горілчаної продукції на підприємствах, введення в обіг електронної акцизної марки із QR-кодом, а також запуск мобільного додатка «Легальний акциз», який дозволяє здійснювати громадський контроль за нелегальним обігом алкоголю та тютюну.

Читайте також: Аудит спиртових заводів в Україні проведуть до 1 грудня

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 10 жовтня заявив, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового».

До 1 грудня 2019 року в Україні буде проведено аудит спиртових заводів.