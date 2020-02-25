Японія передала військовому госпіталю в Харкові обладнання на вісім мільйонів

Уряд Японії передав Військово-медичному клінічному центру Північного регіону в Харкові сучасне медичне обладнання вартістю близько 8 млн грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Церемонія передачі пройшла за участю посла Японії в Україні Такаші Кураі та заступника міністра оборони України Олексія Марценюка.

Уряд Японії передав обладнання військовому госпіталю в Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Так, харківський госпіталь отримав стаціонарну рентген-систему з дистанційним керуванням DREXZX80/E6 Remotecontrol R/F system Canon ZEXIRA та дві оптоволоконні бронхолітичні системи FUJIFILM F82-120T. Загальна сума подарунку склала близько 8 мільйонів гривень.

«Із 1991 року моя держава надає всіляку підтримку українському народові й на цей момент вона становить понад 3 мільярди доларів США. Після 2014 року ця співпраця лише активізувалася, і значні кошти пішли на забезпечення військових госпіталів. Схиляю голову перед всіма українськими воїнами, які загинули на сході України, і висловлюю безмежну повагу до роботи армійських лікарів», - сказав Такаші Кураі.

У приміщенні, де встановлено обладнання, раніше стояв старий рентгенівський апарат, ще плівковий, який не дозволяв робити велику кількість досліджень на добу. Новий рентген значно підвищить рівень діагностики.

«Обладнання такого класу дозволить покращити і швидкість виконання досліджень, і обсяги досліджень, і дозволить скоротити до мінімуму термін діагностичного пошуку. Апарат дозволяє робити всі можливі дослідження – рентгенологічні та рентгеноскопічні», - зазначив начальник рентгендіагностичного відділення Олександр Ясінський.

Уже від завтрашнього дня госпіталь почне використовувати в роботі подарунки від Японії.

Також Марценюк повідомив, що незабаром сучасне медичне обладнання – комп’ютерний томограф – отримає і госпіталь у Львові.

За останніми даними, Харківський госпіталь протягом 2014-2020 років прийняв понад 26 500 військовослужбовців різних силових відомств і правоохоронців, які брали участь в АТО та ОСС.