Не коронавірус, а бронхіт: закарпатцю у лікарні поставили діагноз

Підозру зараження новим коронавірусом у чоловіка на Закарпатті знято.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чоловіка було госпіталізовано вчора, насправді вже 10 діб тривають клінічні прояви, температура була підвищеною, але не такою, як це відбувається у випадку інфікування новим коронавірусом. Після клінічного обстеження і епідеміологічного дослідження і розслідування було встановлено, що цей випадок не підлягає під клінічний прояв коронавірусної інфекції. Тому така підозра була знята", - сказав Кузін.

Він додав що цей випадок продемонстрував злагодженість роботи екстреної медичної допомоги та лікарняної моделі в цілому.

Як повідомлялося, напередодні жителя одного із прикордонних сіл Закарпаття, який контактував з китайцем в Угорщині, госпіталізували до інфекційної лікарні разом із дружиною. Згодом у пацієнта встановили гострий бронхіт.

Станом на 25 лютого у світі зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу Covid-19, з них 2 699 - летальні. Одужали вже 27 695 осіб.