Закарпатця, який працював із китайцем, поклали до лікарні разом із дружиною

Закарпатця, який працював із китайцем, поклали до лікарні разом із дружиною

Укрінформ
Жителя одного із прикордонних сіл Закарпаття, який жалівся на бронхіт та повідомив, що контактував із китайцем, помістили на карантин до Закарпатської обласної інфекційної лікарні. Госпіталізовано і його дружину.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

“Учора, 24 лютого, надійшла інформація про те, що житель одного із прикордонних сіл Закарпаття приїхав додому з Угорщини, де контактував з китайцем. Чоловік мав кашель і звернувся до сімейного лікаря. У телефонному режимі він повідомив, що приїхав з Угорщини, де працював на ринку у китайця. Тому згодом уже сімейний лікар відвідав його в засобах захисту. У пацієнта було встановлено гострий бронхіт та госпіталізовано до лікарні”, - сказала Біров.

За її словами, оскільки було встановлено, що громадянин Китаю, з яким контактував закарпатець в Угорщині, був у Китаї ще на католицьке Різдво минулого року, закарпатські медики не розглядають цей випадок як підозру в інфікуванні коронавірусом.

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Як повідомила Біров, зараз цей чоловік знаходиться на карантині в Закарпатській обласній інфекційній лікарні. У нього взяті усі аналізи. Разом із ним було госпіталізовано також і його дружину.

Як раніше повідомлялося, кілька тижнів тому до Закарпатської обласної інфекційної лікарні в Ужгороді сам звернувся китаєць після приїзду до України з Китаю. Хлопець не мав ознак захворювання, проте його було поміщено на карантин.

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