Під Миколаєвом шквальний вітер пошкодив наметове містечко ЗСУ

На військовому полігоні Широкий Лан під Миколаєвом пориви вітру спричинили завал наметів.

Про це повідомив 235-ий Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів у Facebook.

"Через негоду у наметовому містечку Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів (більш відоме як полігон Широкий Лан) вітром, пориви якого сягають 38 метрів за секунду, завалено та пошкоджено низку наметів. Разом з тим ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Особовий склад Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів проводить демонтаж, ремонт та заміну наметів.

Як уже повідомляв Укрінформ, відповідно до класифікатора сьогоднішня негода у Миколаєві визнана надзвичайною ситуацією. Станом на 15 годину надійшла інформація про пошкодження 70 покрівель житлових та адміністративних будівель, шкіл, дитсадків, не витримали стихії 136 дерев, пошкоджено труби котельної КП «Миколаївоблтеплоенерго», знесено кілька білбордів. Пошкоджено 2 мостових переходи.

Стихія триває.

Фото: facebook.com/235JTC/