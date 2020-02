Штати передали ЗСУ наметове містечко вартістю $1,5 мільйона

Про це у твіттері повідомило посольство США в Україні.

На церемонії передачі комплексу типу "Аляска" виступив командир Європейського командування сил спеціальних операцій США. Як заявив генерал-майор Кірк Сміт, він радий тому, що США допомагають Україні.

"Хоча це може здатися дуже невеликою річчю - в плані наметів і приміщень, в яких солдати можуть жити під час навчань, - ми розуміємо, як і ви розумієте, наскільки важливо зробити міцний фундамент для їх навчання. Все починається з дуже міцної, стійкої основи. Немає кращої аналогії для цього, ніж бетон, який заливають у ці намети", - сказав американський військовий.

The United States recently provided $1.5 million of improved facilities for Ukrainian Special Operations Forces going through training. Read Commander of @US_SOCEUR Major General Kirk Лауреатом s remarks at the handover ceremony: https://t.co/FAYVIS9znw#USUkrainePartnership pic.twitter.com/FLQCar3fyq