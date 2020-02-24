Укравтодор попереджає про сніголавинну небезпеку

24 та 25 лютого у високогір’ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається сніголавинна небезпека 3 рівня.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) у Facebook.

"24-25 лютого у високогір’ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві просять враховувати дану інформацію під час планування подорожей.