На Житомирщині дерево впало на газопровід, 600 домівок залишилися без газу

У смт Іршанськ на Житомирщині дерево впало на газопровід, унаслідок його пошкодження 600 абонентів залишилися без газу.

Про це повідомляє АТ «Житомиргаз» у Facebook. «У смт Іршанськ Житомирської області через ускладнені погодні умови дерево впало на газопровід середнього тиску. В результаті 600 абонентів залишилися без газопостачання», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що працівники АТ «Житомиргаз» вранці ліквідували витік газу. Читайте також: Негода на Прикарпатті: впало дерево і пошкодило рейсовий автобус Наразі тривають роботи з відновлення газопостачання споживачам Іршанська.