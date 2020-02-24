На Житомирщині дерево впало на газопровід, 600 домівок залишилися без газу

На Житомирщині дерево впало на газопровід, 600 домівок залишилися без газу

Укрінформ
У смт Іршанськ на Житомирщині дерево впало на газопровід, унаслідок його пошкодження 600 абонентів залишилися без газу.

Про це повідомляє АТ «Житомиргаз» у Facebook.

«У смт Іршанськ Житомирської області через ускладнені погодні умови дерево впало на газопровід середнього тиску. В результаті 600 абонентів залишилися без газопостачання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники АТ «Житомиргаз» вранці ліквідували витік газу.

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Наразі тривають роботи з відновлення газопостачання споживачам Іршанська.

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