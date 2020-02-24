На Житомирщині дерево впало на газопровід, 600 домівок залишилися без газу
Укрінформ
У смт Іршанськ на Житомирщині дерево впало на газопровід, унаслідок його пошкодження 600 абонентів залишилися без газу.
Про це повідомляє АТ «Житомиргаз» у Facebook.
«У смт Іршанськ Житомирської області через ускладнені погодні умови дерево впало на газопровід середнього тиску. В результаті 600 абонентів залишилися без газопостачання», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівники АТ «Житомиргаз» вранці ліквідували витік газу.
Наразі тривають роботи з відновлення газопостачання споживачам Іршанська.