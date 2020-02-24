Негода на Прикарпатті: впало дерево і пошкодило рейсовий автобус

В Івано-Франківській області, у селі Хом’яківка, через сильний вітер дерево впало на дорогу і пошкодило рейсовий автобус «Нові Кривотули-Івано-Франківськ». Один пасажир постраждав.

Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«24 лютого о 07:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Хом’яківка Тисменицького району в результаті посилення вітру відбулось падіння дерева на автомобільну дорогу перед рейсовим автобусом Mercedes-Benz, який слідував за маршрутом «Нові Кривотули – Івано-Франківськ», та легковим автомобілем Nissan. В результаті падіння дерева пошкоджено бокове скло автобуса, легковий автомобіль без пошкоджень. Ще до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів з автобуса каретою швидкої невідкладної медичної допомоги до Тисменицької ЦРЛ доставлено пасажира, 1958 р.н.», - повідомляє обласне управління ДСНС.

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За їхньою інформацією, потерпілому надали медичну допомогу і відпустили додому. Всього в автобусі перебувало 15 осіб.

Станом на 9 годину 24 лютого пожежно-рятувальними підрозділами Управління ДСНС в Івано-Франківській області здійснили 10 виїздів для надання допомоги населенню в результаті посилення вітру в місті Івано-Франківськ, Галицькому, Калуському, Тисменицькому та Рогатинському районах. Рятувальники розпилили 10 дерев, прибрали уламки 2 покрівель.