Звернення до влади щодо Нових Санжар: Полтавська облрада провалила голосування
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, сесію зібрали позачергово після вчорашньої акції протесту, яка переросла в сутички місцевих мешканців з правоохоронцями.
У зверненні депутати просили відповісти на наступні запитання: "Чому не було проведено жодної роз’яснювальної роботи? Чому органи місцевого самоврядування, які могли взяти на себе значну частину роботи із населенням, дізналися про це в останній момент?".
Крім того, у зверненні до Кабінету міністрів пропонували виділити 300 млн грн на добудову Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру, у якому можна облаштувати карантинні бокси.
Текст звернення виносили на голосування кілька разів. Частина депутатів вимагала більш суворого формулювання. Зокрема, визнати незадовільними заходи центральної влади щодо організації розміщення евакуйованих громадян у медичному центрі Нових Санжар, у зв'язку з чим просити Зеленського негайно прийняти кадрові рішення.
"У такому м’якому вигляді звернення просто викинуть в урну", - аргументували прибічники суворих рішень. Противники ж наполягали, що не треба додавати до звернення політику. Тож, після дискусії так ні до чого і не домовилися. А точніше, вирішили винести цей текст на обговорення фракцій.
Текст заяви опублікував сайт 0532. У ній ідеться про те, що реакція місцевих мешканців, без сумнівів, є ненормальною. Проте – закономірною. Адже страшним вірусом людей залякували протягом тривалого часу.
Депутати підкреслюють, що не було проведено жодної роз’яснювальної роботи. А про фактичне направлення евакуйованих саме у Нові Санжари усі дізналися в останній момент. Зокрема, таку заяву зробили голова облради Олександр Біленький та голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.
Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень, пізніше 23 із них відпустили.
Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.
Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.
Фото: НГУ