Звернення до влади щодо Нових Санжар: Полтавська облрада провалила голосування

Депутати Полтавської облради не змогли набрати голоси за звернення до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо ситуації з розміщенням евакуйованих із Китаю людей у медичному центрові "Нові Санжари".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, сесію зібрали позачергово після вчорашньої акції протесту, яка переросла в сутички місцевих мешканців з правоохоронцями.

У зверненні депутати просили відповісти на наступні запитання: "Чому не було проведено жодної роз’яснювальної роботи? Чому органи місцевого самоврядування, які могли взяти на себе значну частину роботи із населенням, дізналися про це в останній момент?".

Крім того, у зверненні до Кабінету міністрів пропонували виділити 300 млн грн на добудову Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру, у якому можна облаштувати карантинні бокси.

Текст звернення виносили на голосування кілька разів. Частина депутатів вимагала більш суворого формулювання. Зокрема, визнати незадовільними заходи центральної влади щодо організації розміщення евакуйованих громадян у медичному центрі Нових Санжар, у зв'язку з чим просити Зеленського негайно прийняти кадрові рішення.

"У такому м’якому вигляді звернення просто викинуть в урну", - аргументували прибічники суворих рішень. Противники ж наполягали, що не треба додавати до звернення політику. Тож, після дискусії так ні до чого і не домовилися. А точніше, вирішили винести цей текст на обговорення фракцій.

Текст заяви опублікував сайт 0532. У ній ідеться про те, що реакція місцевих мешканців, без сумнівів, є ненормальною. Проте – закономірною. Адже страшним вірусом людей залякували протягом тривалого часу.

Депутати підкреслюють, що не було проведено жодної роз’яснювальної роботи. А про фактичне направлення евакуйованих саме у Нові Санжари усі дізналися в останній момент. Зокрема, таку заяву зробили голова облради Олександр Біленький та голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень, пізніше 23 із них відпустили.

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Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: НГУ