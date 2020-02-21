Голова Полтавської ОДА ініціює збір допомоги для евакуйованих з Уханя

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов звернувся до підприємців, керівників господарств та небайдужих людей із закликом допомогти евакуйованим із Китаю українцям.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

«Учорашні події дуже сильно розділили людей. Деякі провокатори перейшли всі можливі межі: людські й громадянські. Я не ділю людей на львів’ян, тернополян чи полтавців. Всі ми люди. І ми повинні демонструвати найкращі якості, які притаманні народу України. Треба зробити проживання евакуйованих комфортним. І якщо є якась потреба в якісному харчуванні, одязі, інших матеріалах, я закликаю допомогти», – сказав Синєгубов.

Посадовець зазначив, що ОДА і він особисто готові виступити координаторами збору і надання цієї допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйованих розмістили на карантин у медичному центрі Нацгвардії в Нові Санжари на Полтавщині.

Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль повідомив, що прибулі розміщені в номерах по двоє, забезпечені гарячим харчуванням, згодом їм буде надаватися ще й психологічна допомога. Втім, зазначив він, "люди дійсно знаходяться не в п’ятизірковому готелі".

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: Полтавська ОДА