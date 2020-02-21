Голова Полтавської ОДА ініціює збір допомоги для евакуйованих з Уханя
Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
«Учорашні події дуже сильно розділили людей. Деякі провокатори перейшли всі можливі межі: людські й громадянські. Я не ділю людей на львів’ян, тернополян чи полтавців. Всі ми люди. І ми повинні демонструвати найкращі якості, які притаманні народу України. Треба зробити проживання евакуйованих комфортним. І якщо є якась потреба в якісному харчуванні, одязі, інших матеріалах, я закликаю допомогти», – сказав Синєгубов.
Посадовець зазначив, що ОДА і він особисто готові виступити координаторами збору і надання цієї допомоги.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйованих розмістили на карантин у медичному центрі Нацгвардії в Нові Санжари на Полтавщині.
Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль повідомив, що прибулі розміщені в номерах по двоє, забезпечені гарячим харчуванням, згодом їм буде надаватися ще й психологічна допомога. Втім, зазначив він, "люди дійсно знаходяться не в п’ятизірковому готелі".
Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.
Фото: Полтавська ОДА