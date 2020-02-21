Голова Полтавської ОДА сказав, кому вигідна провокація у Нових Санжарах

За провокацією в Нових Санжарах стоять певні бізнес- та політичні угруповання.

Про це заявив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов у п'ятницю на засіданні позачергової сесії Полтавської обласної ради.

“Мені відомо, що за тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять у тому числі й певні бізнес- та політичні угруповання. Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. Щоб зберегти свою корупційну ренту, вони перейшли до відвертої дестабілізації, до антидержавної діяльності, яка загрожує національній безпеці”, - сказав голова ОДА.

Він запевнив, що ситуація в області контрольована. Усіх евакуйованих українців з Уханя, серед яких дитина, екіпаж літака, троє медиків й один журналіст, які також перебували на борту, розмістили в медичному центрі Нових Санжар. Територію охороняють правоохоронці. Людей забезпечили індивідуальним харчуванням. Синєгубов підкреслив, що небезпеки для місцевих немає.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

21 лютого ситуація у Нових Санжарах спокійна, 23 затриманих відпустили, один перебуває під вартою.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: poltava.to