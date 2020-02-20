Харківська волонтерка готова забрати додому евакуйованих з Уханя

Волонтерка громадської організації "Станція Харків" Юлія Піменова виявила готовність допомагати українцям, евакуйованим з Уханя, і прийняти їх у себе вдома.

Про це Піменова написала на своїй сторінці в Facеbook.

"Офіційна заява. Я готова прийняти евакуйованих людей з Китаю до себе додому. Харків, Україна! Ні, мені не страшно. Так, був досвід і більш складніший”, - йдеться у дописі.

В коментарях волонтерка додала: “Ми з 14-го року скільком людям давали притулок, розселяли. І з діагнозами, і з проблемами … Що ж таке з нами сталося, га?!".

Як повідомляв Укрінформ, о 11:50 в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, які евакуойовано з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйовані будуть доставлені п’ятьма автобусами в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн. Після дозаправки в міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак вилетів до Харкова.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Щодо “Станції Харків”, то це потужна волонтерська організація, яка співпрацює з різними міжнародними донорами. Серед її координаторів - Юлія Піменова на призвісько "Пчелка" , котра приєдналася до волонтерського руху в липні 2014 року.

Фото: ДПСУ