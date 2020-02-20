До Нових Санжар запросили інфекціоністів з Полтави та Києва

До медцентру Нацгвардії України “Нові Санжари” у Полтавській області, де перебуватимуть під наглядом евакуйовані з Китаю українці та іноземці, запрошено фахівців з інфекційних хвороб із Полтави та Києва.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

"Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов запросив до Нових Санжар фахівців медичної галузі Полтавщини, зокрема, завідуючу кафедрою, доктора медичних наук, доцента, лікаря вищої категорії з фаху “Інфекційні хвороби” УМСА Тетяну Коваль та заступника головного лікаря з медичної частини КП “Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради” Людмилу Волошину. До оглядів також залучать спеціалістів з Києва, які вже виїхали", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов запевнив, що влада зробить усе, аби уникнути будь-якої загрози для жителів області.

В ОДА нагадали, що громадяни України, які прибули з Уханя, пройшли санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, а також під час проміжної посадки в м. Алма-Ати у Казахстані, а також контроль на борту літака під час польоту.

Фахові лікарі МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані здорові, не мають жодних симптомів хвороби, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів, це превентивні заходи.

Евакуйовані громадяни житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.