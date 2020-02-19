На Житомирщині відкрили справу через чергове забруднення річок Случ і Хомора

На Житомирщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом чергового забруднення річок Случ і Хомора викидами Понінківської картонно-паперової фабрики, яка розташована на Хмельниччині.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

«Новоград-Волинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна» правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод річок Хомора і Случ» - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що 14 лютого близько 23.00 ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна» вкотре скинуло неочищені води у річку Хомора, що зафіксовано слідчо-оперативною групою Баранівського відділу поліції спільно з екологом, яким відібрано відповідні проби води для лабораторних досліджень.

Фабрика упродовж 2016-2019 років, порушуючи правила охорони вод, систематично скидає неочищені рідкі відходи виробництва у річку Хомора, яка протікає у Хмельницькій та Житомирській областях і впадає у річку Случ на території Баранівського району.

За цей час Баранівським ВП зареєстровано 6 кримінальних проваджень за фактами забруднення поверхневих вод річок Хомора та Случ та масової загибелі риби, у 5 з яких після проведення першочергових слідчих дій прокурором визначено територіальну підслідність за органами поліції Хмельницької області.

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Як повідомляв Укрінформ, Державна екологічна інспекція готує позов до суду з вимогою припинення господарської діяльності Понінківської картонно-паперової фабрики. Крім того, т.в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов звільнив керівника Держекоінспекції у Хмельницькій області.

Минулого року у річці Случ в Баранівському районі кілька разів виявляли мертву рибу, що пов’язують зі скидами з Понінківської картонно-паперової фабрики. Державна екологічна інспекція оцінила збитки від одного зі скидів відходів, що стався 12 квітня 2019 року, в понад 21 млн грн.

Жителі Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирщини, які найбільше потерпають від забруднення річок, неодноразово перекривали дороги, проводили віче, писали листи високопосадовцям.