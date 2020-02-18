Держекоінспекція подаватиме позов проти фабрики за забруднення річок на Житомирщині

Державна екологічна інспекція готує позов до суду з вимогою припинення господарської діяльності розташованої у Хмельницькій області Понінківської картонно-паперової фабрики.

Про це заявив т.в.о. голови ДЕІ Єгор Фірсов на нараді за участі голів Хмельницької і Житомирської ОДА, повідомляє Хмельницька облдержадміністрація.

«Усі документи по фабриці плануємо передавати до правоохоронних органів і подавати позов до суду про застосування заходів реагування у вигляді призупинення діяльності підприємства. Так вже далі не може продовжуватись», - сказав Фірсов.

Він додав, що у квітні у фабрики закінчується дозвіл на спецводокористування, і ДЕІ зі свого боку клопотатиме, аби він не був продовжений.

Також Фірсов зауважив, що за той час, відколи він очолив Держекоінспекцію, встиг поспілкуватися із усіма керівниками територіальних підрозділів, багатьма інспекторами. Єдиним керівником територіального органу ДЕІ, з яким він жодного разу не зустрівся, є голова Хмельницької ДЕІ, який постійно перебуває або у відпустці, або на лікарняному. Оскільки і на цій зустрічі він був відсутній, Фірсов повідомив, що відсьогодні місце очільника Хмельницької ДЕІ є вакантним, і незабаром буде оголошений конкурс на цю посаду.

Фірсов доручив, аби у Хмельницькій ДЕІ постійно був черговий інспектор, який реагуватиме на скиди з Понінківської картонно-паперової фабрики, та контролюватиме забір проб води з річок.

Зі свого боку, представник картонно-паперової фабрики повідомив, що підприємство готове інвестувати 17 млн грн в реконструкцію своїх очисних споруд і провести її упродовж 8 місяців. Наразі цей проєкт проходить оцінку впливу на довкілля.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого року у річці Случ в Барнівському районі кілька разів виявляли мертву рибу, що пов’язують зі скидами з Понінківської картонно-паперової фабрики у Хмельницькій області. Фабрика забруднює своїми викидами річки Случ і Хомору, що протікають територією Житомирщини, уже чотири роки поспіль. Державна екологічна інспекція оцінила збитки від одного зі скидів відходів, що стався 12 квітня 2019 року, в понад 21 млн грн.

Жителі Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирщини, які найбільше потерпають від забруднення річок, неодноразово перекривали дороги, проводили віче, писали листи високопосадовцям.