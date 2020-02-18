Житомирщина побила новий температурний рекорд

На Житомирщині упродовж доби 17-18 лютого було зафіксовано 9-13 градусів тепла, така висока температура зареєстрована вперше за історію метеоспостережень.

Про це повідомляє Житомирський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.

"Минулої доби температура вдень підвищувалася до 9-13º тепла, що на переважній частині території області перевищило абсолютні значення за весь період спостережень з 1945 року в цей день. Температура вночі була 4-5º тепла", - інформують синоптики.

Зазначається, що середня температура за добу 17 лютого становила 5-7º тепла (у Житомирі 4,9º тепла), що на 10-13º вище норми.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 2 лютого синоптики зафіксували 9-11 градусів тепла, що є рекордом тепла для цього дня за весь період спостережень.