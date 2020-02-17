У Дніпрі затримали банду, ватажок якої збив трьох людей
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"16 лютого лідер групи, керуючи викраденим автомобілем Audi, скоїв наїзд на трьох людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один чоловік загинув на місці”, - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, загалом до злочинного угруповання входило 6 осіб. “16 лютого члени групи викрали 30-річного чоловіка та під погрозою зброї вимагали у нього 20 тис. доларів. На перехресті потерпілий помітив автомобіль патрульної поліції та почав кричати про допомогу. В ході переслідування автомобіль зі зловмисниками затримали на місці дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в повідомленні.
Зараз усі шестеро чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 187 (розбій). Після проведення судових експертиз зброї буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За санкціями статей членам групи, відповідно до ролі кожного, загрожує до 15 років позбавлення волі.
Також у ході розслідування буде встановлена причетність затриманих до інших тяжких злочинів, скоєних на території Дніпропетровської області, додали в Нацполіції.