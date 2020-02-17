У Дніпрі водій авто під час втечі від поліції збив трьох пішоходів

У Дніпрі на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької під час втечі від правоохоронців автомобіль збив трьох пішоходів.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Дніпропетровської області.

"Пасажир автомобіля Audi, побачивши патрульних, відкрив задні дверцята під час руху авто, та закричав - "допоможіть!". Це помітив екіпаж і не міг не відреагувати, подавши водію автомобіля вимогу про зупинку. Втім, той різко пришвидшив рух", - йдеться в повідомленні.

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Упродовж 10 хвилин водій Audi намагався втекти від охоронців порядку, рухався на великій швидкості, проїжджаючи на заборонені сигнали світлофорів, ігнорував вимоги про зупинку.

"На одному з перехресть проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької керманич не впорався із керуванням від чого транспортний засіб збив трьох пішоходів. Двоє людей — чоловік та дитина отримали важкі травми, ще один чоловік — батько дитини — загинув на місці", - розповіли правоохоронці.

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Після скоєння ДТП з Audi вибігли троє осіб. Двоє з них намагалися втекти, а інший повідомив патрульним, що невідомі силою відсторонили його від керування машиною та везли у невідомому напрямку.

"Екіпажі та співробітники полку поліції особливого призначення наздогнали двох втікачів і затримали їх. Під час поверхневої перевірки в одного з них інспектори та у салоні авто виявили предмети, схожі на пістолети. Попередньо пістолети — бойова зброя", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, чоловікам загрожує відповідальність за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ, ст. 146 (Незаконне позбавлення волі) ККУ, ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.