У Харкові автівка збила на смерть двох жінок на переході

Поліція встановлює обставини смертельного ДТП на проспекті Льва Ландау у Харкові, де у результаті наїзду автомобіля загинули дві жінки.

Про це повідомляє відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 лютого близько 15:10 на проспекті Льва Ландау, 20. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та патрульна поліція", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 36-річний водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на двох жінок віком близько 50-60 років. Від отриманих травм жінки загинули. Їх особи наразі встановлюються.

Повідомлення зареєстровано в Єдиному обліку Слобідського відділу поліції. Слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У мережі з'явилися повідомлення очевидців трагедії, які пишуть, що аварія сталася на переході на перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Киргизької. Водій легковика їхав на великій швидкості та збив двох жінок.

Очевидці аварії підкреслюють, що на вказаному переході немає світлофорів, що часто є причиною ДТП.