Дніпровський завод «Новіс» освоїв виробництво пакетів, що розкладаються за 90 днів

Дніпровський завод компанії «Новіс» розробив і сертифікував за міжнародними стандартами пакети, які розкладаються за 90 днів.

Про це в інтерв'ю ІА "Міст-Дніпро" повідомив керівник підприємства Андрій Береза.

«Протягом перших 3-х років (існування компанії - ред.) ми продавали пакети різних компаній, були дистриб'юторами. Однак, 7 років тому все змінилося і ми відкрили власне виробництво. Ми прийшли до цього, оскільки зрозуміли, що необхідно відповідати за якість продукції, яку продаємо. Реалізуючи чужий продукт, ти, не бачиш процесу виробництва, не можеш відповідати за його якість», - пояснив Береза.

За його словами, ідею про пакети, що розкладаються, побачили на виставці в Німеччині 3 роки тому. Це були пакети з картопляного крохмалю, але для їх переробки потрібні індустріальні компостні приміщення. Команда фахівців Дніпровського підприємства почала розробляти пакети, які розкладаються в домашніх умовах.

«Ми можемо з упевненістю заявити, що наші пакети на 100% біорозкладні й компостуються в домашніх умовах. Вони розпадаються на біологічні речовини і в подальшому можуть використовуватися як добрива. За цим стандартом наше підприємство - перше в Україні, яке почало виробляти подібний продукт, і це важливий крок до екологічної усвідомленості», - розповів він.

Керівник підприємства впевнений, що місцева влада може допомогти реалізувати в місті найпростішу модель сортування сміття. Для цього потрібно всього два відра для сміття вдома, місцева влада може допомогти встановити 2 види контейнерів: перший - для органічних відходів, другий - для інших видів відходів. При цьому органічні відходи можна покласти в біорозкладні пакети.

У той же час повністю відмовлятися від поліетиленових пакетів Береза ​​не радить, їх необхідно лише правильно використовувати на вторинній переробці.

Він стверджує, що сортування сміття на органічні й неорганічні відходи мінімум удвічі скоротить територію полігону.

Офіційно запустити у виробництво новий продукт на Дніпровському заводі компанія «Новіс» збирається вже навесні цього року.

«Зараз ми вже готові представити нову продукцію заводу «Новіс», і нам дуже цікава зворотна реакція. В ідеалі, хочеться налагодити модель дворівневого сортування відходів в Україні і довести користь використання біорозкладаних пакетів, щоб у подальшому не лише побутові користувачі, а й великі підприємства користувалися такою інновацією», - сказав Береза.

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Як повідомлялося, Дніпровський завод «Новіс» є одним із лідерів на ринку виробництва пакувальних матеріалів і пакетів. Підприємство виробляє лише екологічно чисту й безпечну продукцію, яка пройшла обов'язкову сертифікацію.

Сертифікат за стандартом «OK compost HOME» підприємство отримало 15 жовтня 2019 року.