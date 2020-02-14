У школах Житомира та Миколаєва з 17 лютого починаються заняття

Школи Житомира повертаюся до навчального процесу після карантину, який тривав із 29 січня.

Про це інформує Житомирська міська рада.

«У зв’язку з нормалізацією епідемічної ситуації щодо ГРВІ та грипу, зменшенням рівня захворюваності населення територіальної громади протиепідемічна комісія прийняла рішення про відновлення освітнього процесу з понеділка, 17 лютого», - йдеться у повідомленні.

Карантин у школах Житомира розпочався 29 січня. Потім його продовжили до 8 лютого, а згодом – до 15 лютого.

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Також у Миколаєві 38 закладів освіти з 17 лютого відновлюють освітній процес після карантину.

Як зазначає управління освіти Миколаївської міської ради на Facebook, «38 закладів освіти відновлюють освітній процес після перебування на карантині з 17 лютого 2020 року. Разом з тим, загальноосвітні школи №№ 13, 44, 48 досі залишаються призупиненими через захворюваність га грип та ГРВІ».

У Миколаєві за останні кілька тижнів на карантин періодично закривалися понад 60 освітніх закладів.

Фото: МОН