У школах Дніпра та Чернівців закінчився карантин

У всіх навчальних закладах Дніпра 17 лютого розпочнуться уроки після карантину, який був введений через ріст захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

«Карантин завершено, школярі Дніпра вийдуть на навчання 17 лютого. Таке рішення було прийнято після інформації Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень про зниження рівня захворюваності серед школярів на 27% у порівнянні з минулим тиждень», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в міськраді, навчання розпочнуть учні усіх 157 закладів загальної середньої освіти, у тому числі вечірніх і спеціалізованих шкіл.

Школи Дніпра на карантин закрили 6 лютого.

Читайте також: Школи на Вінниччині відновлюють навчання після карантину

У Чернівцях сьогодні також ухвалили рішення не продовжувати карантин у зв'язку зі зменшенням кількості хворих на грип та ГРВІ у місті.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник управління освіти Чернівецької міської ради Сергій Мартинюк.

"Сьогодні засідала медична комісія разом з освітянами. Лікарі повідомили, що звернень щодо ГРВІ у дітей практично немає. Тому було прийнято рішення завершувати карантин", - сказав Мартинюк.

За даними ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України", рівень захворювання на грип та ГРВІ у Чернівцях та області знизився в порівнянні з минулим тижнем на 22,3%.

"За даними рутинного епіднагляду за 07 тиждень 2020 року в Чернівецькій області зареєстровано 5440 випадків ГРВІ, з яких 3641 серед дітей. Госпіталізовано 125 осіб, з них 83 дітей. Інтенсивний показник захворюваності знаходиться вище епідемічного порогу на 22,6%. В порівняні з минулим, 06 тижнем, захворюваність зменшилась на 22,3%", - зазначає лабораторний центр.

Разом з тим, перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Вижницькому районі на 28,9% та Сокирянському районі на 53,1%. У Чернівцях рівень захворюваності на грип та ГРВІ на 55,1% нижче епідемічного порогу.