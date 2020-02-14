Школи на Вінниччині відновлюють навчання після карантину

Школи на Вінниччині з п’ятниці відновлюють навчальний процес після десятиденного карантину з приводу ГРВІ та грипу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА Олена Чорна.

«Від сьогодні в області відновлюється навчальний процес після десятиденного карантину. Заняття проводились в усіх населених пунктах, окрім Вінниці», - повідомила Чорна.

За її словами, в області карантин для запобігання зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ було оголошено 4 лютого при перевищенні епідпорогу на 23%.

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У Вінниці навчальний процес було призупинено 30 січня. В п’ятницю, 14 лютого, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про завершення карантину і відновлення навчання з понеділка, 17 лютого. Згідно з даними Вінницького міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області станом на п’ятницю рівень захворюваності на грип та ГРВІ в місті нижчий від епідемічного порогу на 9,8%.