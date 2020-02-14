Карантин у Краматорську продовжили ще на тиждень
Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.
"Оперативним штабом було прийняте рішення про відновлення навчального процесу у загальноосвітніх школах з 20 лютого", - йдеться у повідомленні.
Заборона на проведення масових заходів у приміщеннях подовжена до кінця наступного тижня.
Як зазначили в міськраді з посиланням на Краматорську міську філію ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за минулий тиждень рівень захворюваності серед школярів суттєво зменшився – майже на 60 %. Це засвідчує ефективність та своєчасність введення протиепідемічних заходів. Однак, на думку лікарів, наразі усі діти, які перенесли хворобу, залишаються носіями інфекції, тому їм краще деякий час залишатися вдома.