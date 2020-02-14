Карантин у школах Чернігова продовжили до 21 лютого

Вимушені канікули через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ у школах Чернігова продовжили ще на тиждень - до 21 лютого включно.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"В усіх чернігівських школах додаткові канікули через ГРВІ продовжили до кінця наступного тижня. Таке рішення прийняте сьогодні, 13 лютого, за результатами наради з директорами закладів загальної середньої освіти міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подальші рішення будуть прийматися на основі нових даних про захворюваність дітей.

Як раніше повідомляло агентство, обмежувальні заходи у всіх чернігівських школах були запроваджені з 10 лютого з метою запобігання масовому поширенню грипу та ГРВІ серед школярів.

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За інформацією Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України, епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Чернігівській області відповідає середньорічному рівню для даної пори року. За останній тиждень у м. Чернігові захворіло 2398 осіб, у тому числі 1577 дітей, рівень захворюваності нижче епідемічного порогу майже на 13%.