У школах Херсона продовжили карантин до 15 лютого
Укрінформ
У Херсоні продовжили карантин у школах до 15 лютого.
Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.
"У зв'язку із перевищенням епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ, у школах Херсона навчальний процес призупинено до 15 лютого включно", - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення ухвалене 7 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як раніше повідомляв Укрінформ, карантин у навчальних закладах Херсона розпочався із 4 лютого.