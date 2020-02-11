У школах Херсона продовжили карантин до 15 лютого

У Херсоні продовжили карантин у школах до 15 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

"У зв'язку із перевищенням епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ, у школах Херсона навчальний процес призупинено до 15 лютого включно", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалене 7 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, карантин у навчальних закладах Херсона розпочався із 4 лютого.