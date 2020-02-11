У Рівному через грип та ГРВІ продовжили карантин

Через високий рівень захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Рівному продовжили карантинні заходи.

Про це повідомляє Рівненська міська рада.

«У Рівному продовжили карантинні та обмежувальні заходи у зв'язку зі станом захворюваності на грип та ГРВІ - до понеділка, 17 лютого. Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання комісії відбудеться 17 лютого.

Як повідомляло агентство, у Рівненській області епідемія грипу не відступає. В області захворіло вже понад 141 тис. осіб, з них понад 70% - діти. Показник захворюваності на 51 відсоток вище порогового рівня. Впродовж тижня було госпіталізовано 449 хворих, з них 295 дітей. У відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії з важким перебігом пневмонії перебувають 12 хворих, у яких виявлено грип А.

У зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з грипу та інших ГРІ припинений навчальний процес у понад 460 школах області.