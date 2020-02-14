На Рахівщині оголосили жалобу за заробітчанами, що загинули в ДТП у Росії

У Рахівському районі Закарпатської області 14-16 лютого оголошено днями жалоби у зв’язку із загибеллю в ДТП в Росії вісьмох українських громадян, п'ятеро з яких були жителями Рахівщини.

Про це йдеться в повідомленні Рахівської РДА у Facebook.

“14-16 лютого на території Рахівського району оголошено днями жалоби у зв’язку з трагедією, що сталася вночі, 13 лютого, на трасі Санкт-Петербург – Невель”, - йдеться в повідомленні.

Скасовано також розважально-концертні заходи.

Керівництво та колектив Рахівської районної державної адміністрації висловлюють щире співчуття та глибокий сум родинам загиблих в автокатастрофі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Закарпатська ОДА офіційно повідомила, що усі загиблі в аварії в Псковській області РФ були закарпатцями: 5 - уродженцями Рахівщини та 3 -Тячівщини. Водій автобуса, котрий вижив, родом із міста Рахів. Він наразі перебуває в лікарні в РФ.

13 січня о 00:29 за місцевим часом поблизу с. Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса марки Mercedes з українськими реєстраційними номерами та вантажівки. Внаслідок аварії загинули 8 громадян України, 1 громадянин України отримав травми середнього ступеня тяжкості. Всього в мікроавтобусі перебували 8 пасажирів і водій.