ДТП у Росії: вижив один пасажир українського мікроавтобуса

У мікроавтобусі, що зіштовхнувся із вантажівкою у Псковській області Росії, їхали мешканці Рахівського та Тячівського районів Закарпаття.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Закарпатської ОДА.

“Мікроавтобус української реєстрації, в якому їхали закарпатці, зіштовхнувся із вантажівкою. У аварії загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу – усі громадяни України, мешканці Рахівського та Тячівського районів. Один із пасажирів, мешканець м. Рахів, вижив і знаходиться наразі у лікарні”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі, в аварії загинули: двоє чоловіків з села Водяне Рахівського району - 1963 та 1964 років народження; чоловік 1964 року народження з с. Діброва Тячівського району; жінка 1972 року народження із с. Великий Бичків Рахівського району;

двоє чоловіків 1981 року народження із с. Тересва Тячівського району та с. Вільховатий Рахівського району; двоє чоловіків 1987 та 1998 років народження із с. Ясіня Рахівського району.

Як повідомляється, слідчим відділом міськвідділу МВС РФ порушено кримінальну справу за фактом ДТП.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня о 00:29 за місцевим часом на 475 км федеральної автодороги Р-23 поблизу с. Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса марки Mercedes з українськими реєстраційними номерами та вантажівки. Внаслідок аварії загинули 8 громадян України, 1 громадянин України отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Всього в мікроавтобусі перебували 8 пасажирів і водій.