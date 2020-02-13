$300-500 з людини: СБУ затримала митників-хабарників в аеропорту "Херсон"

Служба безпеки України блокувала схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовцями митного посту "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, які займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливі порушення комерсантами встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва. Таким чином чиновники мінімізували суми обов’язкових платежів під час здійснення контролю ввезення товарів, що завдавало збитків держбюджету", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, "тариф" залежав від вартості багажу і становив від 300 до 500 доларів з людини. За попередніми даними, за зміну сума одержаної фігурантами неправомірної вигоди становила до 4 тисяч доларів.

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Правоохоронці затримали одного із посадовців, ймовірно причетного до схеми, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після одержання чергового хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ