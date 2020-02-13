В Ужгороді громадянин Китаю сам "здався" на карантин

Громадянин Китаю, який напередодні звернувся до обласної інфекційної лікарні в Ужгороді, повністю здоровий, але знаходитиметься в інфекційному боксі на карантині 14 днів.

Про це на брифінгу в конференцзалі КНП "Обласна інфекційна лікарня" повідомив директор медзакладу Михайло Поляк.

"Громадянин Китаю, який напередодні звернувся до обласної інфекційної лікарні в Ужгороді, повністю здоровий та навіть не потребував додаткових аналізів після первинного обстеження. Він знаходиться у боксі на карантині, попередньо — на термін в 14 днів. Якщо ВОЗ найближчими днями затвердить 24-денний карантин, то карантин для цього громадянина в обласній інфекційній лікарні продовжать", - сказав Поляк.

За його словами, хлопець летів літаком з Китаю з пересадками в Дубаї та Києві.

Головний лікар обласної інфекційної лікарні також звернув увагу закарпатців, які були в Китаї останнім часом, бути свідомими та звернутися до медиків для обстеження.

У лікарні наразі є 7 боксів, які можна використовувати для лікування та карантину, за необхідності в медзакладі готові відвести під це більше приміщень, додав він.