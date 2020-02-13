Нацрада припинила ретрансляцію шести російських каналів на Чернігівщині

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення припинила ретрансляцію шести російських телеканалів у місті Носівка на Чернігівщині.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Спільними зусиллями представника Національної ради у Чернігівській області та обласного Управління Служби безпеки України у двох громадських закладах м. Носівки припинено трансляцію шести російських телеканалів, що обмежені для розповсюдження на території України”, - йдеться у повідомленні.

Так, до представника Нацради у Чернігівській області Ірини Сенченко на початку лютого надійшло звернення обласного управління СБУ про виявлення у двох громадських закладах масового відвідування людей (кафе «Волошка» і кафе «Носівська сім’я») міста Носівки Чернігівської області правопорушення у сфері інформаційного простору.

Представниця регулятора разом зі спеціалістами управління СБУ 12 лютого виїхали на місце, аби перевірити цей факт. Було зафіксовано трансляцію через супутник обмежених для ретрансляції в Україні російських телеканалів «ТНТ», «Россия 24», «Russia Today TV (RTTV)», «РТР-ПЛАНЕТА», «НТВ-МИР», «STV».

Співробітники СБУ разом із представником медіарегулятора провели роз’яснювальну розмову, після чого показ телеканалів було припинено.