Миколаївський міжнародний аеропорт відкриває щоденний рейс на Київ
Про це повідомила пресслужба аеропорту в Facebook.
"Чудова новина. Щоденний рейс до Києва зі зручним графіком. «Роза Вітрів» внесла до свого розкладу рейси Київ - Миколаїв, які планується виконувати на щоденній основі з 18 травня», - йдеться в повідомленні.
Графік передбачає виліт літака рейсом 7W 195 з київського аеропорту «Бориспіль» о 21:00 з прибуттям до Миколаєва о 21:55. Зворотній рейс 7W 196 вилітатиме з Миколаєва наступного дня о 06:35 з прибуттям до Києва о 07:30.
У розклад для даного рейсу «Роза Вітрів» внесла регіональний реактивний літак Embraer 145.
Як уже повідомляв Укрінформ, 26 грудня 2018 року КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» відправило свій перший чартерний рейс до Шарм-еш-Шейха (Єгипет). Зараз це поки що єдиний рейс, який літає постійно.