Миколаївський міжнародний аеропорт відкриває щоденний рейс на Київ

Миколаївський міжнародний аеропорт відкриває щоденні рейси на Київ. Виконуватиме їх компанія «Роза Вітрів».

Про це повідомила пресслужба аеропорту в Facebook.

"Чудова новина. Щоденний рейс до Києва зі зручним графіком. «Роза Вітрів» внесла до свого розкладу рейси Київ - Миколаїв, які планується виконувати на щоденній основі з 18 травня», - йдеться в повідомленні.

Графік передбачає виліт літака рейсом 7W 195 з київського аеропорту «Бориспіль» о 21:00 з прибуттям до Миколаєва о 21:55. Зворотній рейс 7W 196 вилітатиме з Миколаєва наступного дня о 06:35 з прибуттям до Києва о 07:30.

У розклад для даного рейсу «Роза Вітрів» внесла регіональний реактивний літак Embraer 145.

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Як уже повідомляв Укрінформ, 26 грудня 2018 року КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» відправило свій перший чартерний рейс до Шарм-еш-Шейха (Єгипет). Зараз це поки що єдиний рейс, який літає постійно.